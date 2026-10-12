SIGMA KOKI mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SIGMA KOKI hat am 09.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 52,78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SIGMA KOKI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,38 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,51 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at