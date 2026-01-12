|
12.01.2026 06:31:29
SIGMA KOKI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
SIGMA KOKI lud am 09.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38,74 JPY gegenüber 36,50 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,94 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,90 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!