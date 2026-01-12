SIGMA KOKI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SIGMA KOKI lud am 09.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 38,74 JPY gegenüber 36,50 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,94 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,90 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at