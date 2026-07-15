SIGMA KOKI: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SIGMA KOKI lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 41,89 JPY gegenüber 47,69 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SIGMA KOKI in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,25 Milliarden JPY im Vergleich zu 2,88 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 117,36 JPY, nach 139,23 JPY im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,22 Prozent auf 11,44 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 11,58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at