Sigma Lithium: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Sigma Lithium lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 18,9 Millionen CAD, gegenüber 39,3 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 51,86 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at