Sigma Lithium gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sigma Lithium stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,240 CAD erwirtschaftet worden.

Sigma Lithium hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,7 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 223,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at