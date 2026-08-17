|
17.08.2026 06:31:29
Sigma Lithium gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sigma Lithium stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,240 CAD erwirtschaftet worden.
Sigma Lithium hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,7 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 223,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Gewinnen -- DAX bleibt mit Aufschlägen in Sichtweiter seines Rekordhochs -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der ATX legt im Montagshandel leicht zu. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls leichte Gewinne zu sehen. Käufer prägen zum Wochenstart auch den Markt in Fernost.