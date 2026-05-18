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18.05.2026 06:31:29
Sigma Lithium legte Quartalsergebnis vor
Sigma Lithium hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,14 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CAD je Aktie generiert.
Mit einem Umsatz von 58,1 Millionen CAD, gegenüber 68,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,09 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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