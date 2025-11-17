|
Sigma Lithium stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sigma Lithium veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,310 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sigma Lithium in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 39,3 Millionen CAD im Vergleich zu 59,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
