SIGMAXYZ mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SIGMAXYZ hat am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 8,63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,84 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SIGMAXYZ in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 14,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 47,67 JPY. Im letzten Jahr hatte SIGMAXYZ einen Gewinn von 51,93 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 9,37 Prozent auf 26,29 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 23,83 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at