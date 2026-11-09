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09.11.2026 06:31:29
SIGMAXYZ stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SIGMAXYZ gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
SIGMAXYZ hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,84 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,70 JPY je Aktie gewesen.
SIGMAXYZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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