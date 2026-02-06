SIGMAXYZ veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SIGMAXYZ hat am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 12,05 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 12,04 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SIGMAXYZ in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,98 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,47 Milliarden JPY im Vergleich zu 6,92 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at