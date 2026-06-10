Signa - Einstweilige Verfügung gegen Ingbe-Stiftung aufgehoben

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Statement Masseverwalter - durchgehend ---------------------------------------------------------------------

Die Mutter von Signa-Gründer Ren� Benko und Stifterin der Ingbe-Stiftung, Ingeborg Benko, hat einen juristischen Sieg davongetragen. Das Liechtensteiner Oberlandesgericht hob eine einstweilige Verfügung der ersten Instanz auf, die rund 50 Mio. Franken aus dem Stiftungsvermögen eingefroren hatte. Die Maßnahme hatte Andreas Grabenweger, Masseverwalter des Investors Benko, erwirkt. Dieser betonte gegenüber der APA, dass Ingeborg Benko nun keineswegs über das Geld verfügen könne.

"Niemand" könne das - schließlich sei die Entscheidung bzw. der Beschluss noch nicht rechtskräftig, verwies der Masseverwalter auf das Rechtsmittel der Berufung, das er ergreifen werde. Zudem sei das Ganze nur ein "Nebenschauplatz" des Hauptverfahrens. Letzteres laufe ja erst an. Und abgesehen davon: Zu der nunmehrigen Entscheidung sei es "nur aus formalen Gründen" gekommen, inhaltlich habe das Liechtensteiner Gericht seiner Argumentation "über weite Strecken recht gegeben".

Fundamentale Auseinandersetzung

Die Ingbe-Stiftung hat zwar ihr Geld von Signa-Gründer und Pleitier Benko erhalten, Begünstigte sind aber Familienmitglieder Benkos, vor allem seine Mutter Ingeborg Benko, nach der die Stiftung auch benannt ist. Daher argumentieren Ren� Benko bzw. sein Anwalt, das Geld in der Ingbe-Stiftung gehöre nicht ihm. Grabenweger bestreitet dies und wirft Benko vor, sein Geld in der Stiftung in Sicherheit vor Gläubigern gebracht zu haben.

Laut Beschluss des fürstlichen Obergerichts, der der APA in Auszügen vorliegt, muss Grabenweger nun rund 317.000 Franken (345.000 Euro) Verfahrenskosten zahlen, davon 164.000 Franken an die Stiftung und 153.000 an Ingeborg Benko.

ede/tsk/ivn/phs

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