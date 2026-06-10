Signa - Einstweilige Verfügung gegen Ingbe-Stiftung aufgehoben

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Weitere Aussagen Masseverwalter (2. und 3. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Die Mutter von Signa-Gründer Ren� Benko und Stifterin der Ingbe-Stiftung, Ingeborg Benko, hat einen juristischen Sieg davongetragen. Das Liechtensteiner Oberlandesgericht hob eine einstweilige Verfügung der ersten Instanz auf, die rund 50 Mio. Franken aus dem Stiftungsvermögen eingefroren hatte. Die Maßnahme hatte Andreas Grabenweger, Masseverwalter des Investors Benko, erwirkt. Dieser betonte gegenüber der APA, dass Ingeborg Benko nun keineswegs über das Geld verfügen könne.

"Niemand" könne das - schließlich sei die Entscheidung bzw. der Beschluss noch nicht rechtskräftig und damit die einstweilige Verfügung nach wie vor in Kraft, verwies der Masseverwalter auf das Rechtsmittel der Berufung, das er ergreifen und den liechtensteinischen Obersten Gerichtshof damit befassen werde. Der Stiftungsrat sei daher weiter daran gebunden.

Zudem sei das Ganze nur ein "Nebenschauplatz" des Hauptverfahrens. Letzteres laufe ja erst an. Und abgesehen davon: Zu der nunmehrigen Entscheidung nach dem Rekurs der Ingbe-Stiftung sei es "nur aus formalen Gründen" bzw. aus prozessual-rechtlichen Gründen gekommen, die da lauten würden: Zur Geltendmachung allfälliger Ansprüche gegen die Stiftung sei nicht der Masseverwalter Benkos berechtigt, der kein Vertreter der Gläubiger sei, sondern nur die Aktivmasse zu verwalten habe.

Inhaltlich habe das Liechtensteiner Gericht seiner Argumentation im 123 Seiten langen Beschluss "über weite Strecken recht gegeben", betonte Grabenweger. So sehe es das Fürstliche Obergericht für bescheinigt an, dass Ren� Benko die Ingbe-Stiftung "zweifellos kontrolliert und Transaktionen bis unmittelbar vor Eröffnung der Insolvenz über sein Vermögen orchestriert und die Ingbe-Stiftung wie sein Bankkonto behandelt hat", erklärte der Masseverwalter.

Fundamentale Auseinandersetzung

Die Ingbe-Stiftung hat zwar ihr Geld von Signa-Gründer und Pleitier Benko erhalten, Begünstigte sind aber Familienmitglieder Benkos, vor allem seine Mutter Ingeborg Benko, nach der die Stiftung auch benannt ist. Daher argumentieren Ren� Benko bzw. sein Anwalt, das Geld in der Ingbe-Stiftung gehöre nicht ihm. Grabenweger bestreitet dies und wirft Benko vor, sein Geld in der Stiftung in Sicherheit vor Gläubigern gebracht zu haben.

Laut Beschluss des fürstlichen Obergerichts, der der APA in Auszügen vorliegt, muss Grabenweger nun rund 317.000 Franken (345.000 Euro) Verfahrenskosten zahlen, davon 164.000 Franken an die Stiftung und 153.000 an Ingeborg Benko.

ede/tsk/ivn/phs/mik

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