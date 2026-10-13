13.10.2026 16:58:00

Signa - Ermittlungen um Immoprojekt in München bleiben in Österreich

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) darf ihr Ermittlungsverfahren rund um ein Signa-Immobilienprojekt in München nicht an die deutschen Strafverfolger abtreten, berichtete der "Kurier" am Dienstag (online). Demnach wollte die WKStA die Ermittlungen gegen Ren� Benko, Ex-Signa-Manager Manuel Pirolt und einen Dritten abtreten, die Oberstaatsanwaltschaft Wien habe allerdings die Weisung erteilt, "von der Übergabe des Strafverfahren Abstand zu nehmen".

Konkret wollte die Staatsanwaltschaft München I laut dem Bericht die Strafverfolgung rund um ein Signa-Projekt am Münchner Bahnhof an sich ziehen, bei dem der saudi-arabische Staatsfonds PIF um rund 180 Mio. Euro geschädigt worden sein soll. Gelder in Höhe von zumindest 113 Mio. Euro sollen zweckwidrig im Signa-Konzern verwendet worden sein. Für sämtliche Beschuldigte gilt die Unschuldsvermutung.

Fehlende Bereitschaft zu Mitwirkung an Strafverfahren in Deutschland

Die WKStA wollte dem "Kurier" zufolge das Verfahren an die deutschen Kollegen abtreten, nachdem die deutschen Strafverfolger bereits umfangreiche Ermittlungen durchgeführt haben. Die Oberstaatsanwaltschaft Wien als Oberbehörde habe aber entschieden, dass das Strafverfahren gegen Benko und Pirolt in Österreich geführt werden soll, nachdem die Voraussetzungen einer Übergabe an Deutschland nicht gegeben seien, heißt es im Bericht. Hintergrund sei die fehlende Bereitschaft Benkos und Pirolts, freiwillig an einem Strafverfahren in Deutschland mitzuwirken. Die beiden hatten sich im Vorfeld über ihre Anwälte gegen die Überstellung der Causa nach Deutschland ausgesprochen. Der Oberstaatsanwaltschaft zufolge unterliegen Benko und Pirolt, die die Vorwürfe bestreiten, als österreichische Staatsbürger der inländischen Gerichtsbarkeit. Gegen den dritten Beschuldigten, einem Deutschen, werde weiter in seiner Heimat ermittelt.

In der Causa Signa führt die WKStA Ermittlungen in einem vielschichtigen Verfahrenskomplex mit mittlerweile mindestens 18 voneinander getrennten Sachverhaltssträngen. Benko, der die Vorwürfe bisher stets zurückwies, ist allerdings keineswegs in allen Ermittlungssträngen der Beschuldigte, Vorwürfe betreffen auch andere hochrangige Signa-Funktionsträger. Ende September war der insolvente Signa-Gründer in einem Prozess am Landesgericht Innsbruck wegen betrügerischer Krida rechtskräftig zu 30 Monaten unbedingter Haft verurteilt worden.

sag/tpo

WEB http://www.signa.at

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