|Bei Anklage
|
06.02.2026 12:12:00
Signa-Insolvenz: Benko würde sich Prozess in Italien wohl nicht stellen
"Es gibt seit vielen Monaten eine rechtskräftige Entscheidung hier in Österreich, die sagt, eine Auslieferung des Herrn Benko nach Italien ist nicht zulässig", so Wess weiter. Dass Benko freiwillig nach Italien fährt, um sich zu verteidigen, schließt er ebenfalls aus. Im Wege der Amtshilfe könne der Fall aber in Österreich verhandelt werden. Dann wäre Wess optimistisch für einen Freispruch, nachdem die Staatsanwaltschaft in Italien die Causa bereits einstellen wollte.
Die italienische Staatsanwaltschaft hat nun jedenfalls zehn Tage Zeit, um den Anklagesatz zu erstellen. Ob und für welche Vorhaltungen bzw. Personen es zum Hauptverfahren kommt, entscheidet dann der Vorverhandlungsrichter. In Italien wird Benko die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Konkret hatten die Ermittler Benko verdächtigt, "Anführer einer mafiaartigen kriminellen Vereinigung" zu sein, die mit dem Ziel gegründet wurde, Konzessionen und Genehmigungen zu erlangen, um daraus ungerechtfertigte Gewinne zu erzielen.
bel/tpo
APA
