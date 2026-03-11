11.03.2026 10:50:00

Signa: Laura Privatstiftung stellt nach Schiedsurteil Insolvenzantrag

Die Laura Privatstiftung hat einen Eigenantrag auf Insolvenz gestellt. Hintergrund des Antrags sind laut mehreren Medienberichten "Zahlungsverpflichtungen aus zwei Schiedssprüchen", die die Stiftung finanziell nicht stemmen könne. Birgit Fink, Sprecherin des Landesgerichts Innsbruck, bestätigte den Eingang auf APA-Anfrage. Nun würden die Voraussetzungen für die Insolvenzeröffnung geprüft.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) rechnet die Stiftung dem Signa-Gründer Ren� Benko zu und spielt in ihren Ermittlungen rund um die Causa eine wichtige Rolle.

