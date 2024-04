Signa - Neue Vorstände bei Development und Prime fix

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Ergänzuing um Personalia Teufelsdorfer ---------------------------------------------------------------------

Bei Signa werden aktuell wesentliche Personalentscheidungen getroffen: Bei der Signa Development löst der Immobilienexperte Markus Neurauter den Sanierer Erhard Grossnigg ab, der in den vergangenen Monaten die gröbsten Aufräumarbeiten bei der insolventen Gesellschaften durchgeführt hat. Und Herwig Teufelsdorfer übernimmt bei der Signa Prime die Führung. Sowohl Neurauter als auch Teufelsdorfer treten die neuen Funktionen noch heute an, teilten die Aufsichtsräte mit.

Martina Scheibelauer, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Signa Development Selection, und Sebastian Schäfer, Aufsichtsratschef der Signa Prime Selection, verwiesen in Aussendungen auf die Expertise der beiden Manager.

Neurauter gilt als erfahrener Immobilienfachmann und ist derzeit Aufsichtsratsvorsitzender der ARE Real Estate GmbH. Davor war er Mitglied des Aufsichtsrats der Bundesimmobilien GmbH. Früher war Neurauter etwa CEO bei Immobilienfirmen wie der Raiffeisen evolution project development und der Aroundtown Commercial Properties, und ehemaliges Vorstandsmitglied der Strabag.

Und Herwig Teufelsdorfer, studierter Wirtschaftsingenieur für Maschinenbau (TU Graz), bringt eine mehr als 25-jährige Erfahrung in der Immobilienbranche mit. Zuletzt war er als Mitglied des Vorstands bei der S Immo in Wien tätig und davor in mehreren Führungspositionen in Immobilienunternehmen im In- und Ausland.

fel/stf

