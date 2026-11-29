Wagners Aktie
WKN DE: A2H9GP / ISIN: AU000000WGN7
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29.11.2026 12:54:11
Signa-Pleite: R+V Versicherung erwirbt Otto Wagners Postsparkasse
2013 erwarb die Singa das historische Gebäude von der Bawag PSK. Nun wechselt das Haus erneut den BesitzerWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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