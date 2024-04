Signa - RLB-NÖ-Wien-Chef äußert Interesse an "Kurier"-Beteiligung

Der Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank Niederösterreich-Wien, Michael Höllerer, hat die zum Verkauf stehende Medienbeteiligung der Signa am "Kurier" ins Auge gefasst. "Dass wir grundsätzlich Interesse daran haben, kann ich bestätigen", sagte er am Mittwoch im Klub der Wirtschaftspublizisten in Wien. Die Raiffeisen Holding ist bereits Mehrheitsgesellschafter bei der Zeitung. Ob auch Interesse am Anteil an der "Kronen Zeitung" besteht, wollte Höllerer nicht verraten.

Aufgrund der Turbulenzen bei der Signa-Gruppe sollen deren Anteile an den beiden Medien veräußert werden. "Wenn sich bei einem Eigentümer etwas tut, sieht man sich das als Mitgesellschafter an", so der Manager dazu. Zu einem möglichen Angebot machte er aber keine Angaben. Neben dem "Kurier" hält die Raiffeisen-Holding NÖ-Wien diverse Beteiligungen, etwa am Zuckerproduzenten Agrana, am Baukonzern Strabag oder an der Molkerei NÖM.

Die Medienbeteiligungen der Signa sind in der WAZ-Auslandsholding gebündelt, die zu 50,5 Prozent der deutschen Funke-Mediengruppe und zu 49,5 Prozent der Signa gehört. Die Signa Holding ist somit über die Funke Mediengruppe an den beiden großen österreichischen Tageszeitungen beteiligt. Das deutsche Medienhaus hält in Österreich via WAZ-Auslandsholding die Hälfte der "Kronen Zeitung" und 49,44 Prozent am "Kurier". 2018 hatte die Funke Mediengruppe fast die Hälfte der WAZ-Anteile an die im Konkurs befindliche Signa Holding von Ren� Benko verkauft.



