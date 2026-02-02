|
02.02.2026 14:00:00
Signa - Verkauf des Hotels Andaz Vienna abgeschlossen
Der Verkauf des Hotels Andaz Vienna Am Belvedere im Rahmen des Insolvenzverfahrens der Signa Development Selection (SDS) ist abgeschlossen. 92 Mio. Euro wurden erlöst, wie die Insolvenzverwalterin Andrea Fruhstofer am Montag in einer Aussendung mitteilte. Der Hotelkomplex hat eine Gesamtfläche von rund 25.800 Quadratmetern und umfasst rund 300 Zimmer.
"Die Herausforderung bestand darin, nicht nur einen Käufer für die Immobilie zu finden, sondern gleichzeitig eine tragfähige Lösung für den laufenden Hotelbetrieb zu entwickeln", so Fruhstorfer. Die Immobilie selbst wird von der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, einer Gesellschaft der DekaBank, übernommen.
Für den Betrieb seien die Hyatt Gruppe, die das Hotel bisher betrieben hat, sowie die MHP Hotel AG als Partner gewonnen worden. Die MHP Hotel am Schweizergarten GmbH, die zur MHP Hotel AG gehört, wird das Hotel langfristig mieten und den Betrieb als Franchisepartner der Hyatt Gruppe übernehmen. Ab April 2026 wird das Hotel unter der Marke Hyatt Regency geführt.
bel/kre
WEB http://www.signa.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!