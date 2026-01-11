Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
11.01.2026 07:50:00
Signaling X: Siemens zeigt U-Bahn-Steuerung CBTC auf herkömmlichen Servern
Von Braunschweig auf den Singapur-Testring: Siemens hat das auf regulären Servern laufende Signaling-X-System für die Bahn gezeigt und Heise Online war dabei.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
