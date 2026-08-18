Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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18.08.2026 15:19:22
Signature Group founder banned as company director for five years
Property group subsidiary ‘distributed false and misleading marketing material’ according to Insolvency ServiceWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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