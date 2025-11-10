Signatureglobal (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Signatureglobal (India) präsentierte in der am 07.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,34 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,290 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 54,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,49 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,38 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at