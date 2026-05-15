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15.05.2026 06:31:29
Signatureglobal (India) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Signatureglobal (India) hat am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 82,01 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,34 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Signatureglobal (India) im vergangenen Quartal 11,07 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 112,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Signatureglobal (India) 5,20 Milliarden INR umsetzen können.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 77,90 INR, nach 7,19 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 25,96 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 24,92 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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