Signatureglobal (India) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Signatureglobal (India) hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,22 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 2,07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,84 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 65,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at