17.02.2026 06:31:28
Signet Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Signet Industries stellte am 14.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 1,63 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Signet Industries 1,41 INR je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Signet Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,35 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,90 Milliarden INR im Vergleich zu 3,04 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
