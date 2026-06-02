Signet Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Signet Industries hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,20 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Signet Industries ein EPS von 2,39 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,91 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 5,36 INR. Im letzten Jahr hatte Signet Industries einen Gewinn von 5,19 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Signet Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,22 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,47 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 11,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at