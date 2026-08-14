Signet Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Signet Industries lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,61 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,110 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 3,06 Milliarden INR gegenüber 2,60 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at