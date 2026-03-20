Signet Jewelers Aktie
WKN DE: A0Q9SE / ISIN: BMG812761002
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20.03.2026 16:31:16
Signet Jewelers Analysts Boost Their Forecasts After Strong Q4 Results
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Nachrichten zu Signet Jewelers Ltd
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18.03.26
|Ausblick: Signet Jewelers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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05.03.26
|Erste Schätzungen: Signet Jewelers stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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