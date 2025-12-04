Signet Jewelers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Signet Jewelers hat am 02.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,39 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at