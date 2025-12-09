Signet Jewelers Aktie
WKN DE: A0Q9SE / ISIN: BMG812761002
09.12.2025 21:24:01
Signet Jewelers Gains New $25 Million Institutional Backer — Is the Stock a Buy?
On November 14, New York City-based Summit Street Capital Management disclosed a new position in Signet Jewelers (NYSE:SIG), acquiring 264,054 shares valued at $25.3 million, according to its latest SEC filing.According to a November 14 SEC filing, Summit Street Capital Management reported a new stake in Signet Jewelers of 264,054 shares, valued at $25.3 million as of September 30. This position accounts for 3.5% of the fund's $729 million in reportable U.S. equity assets and is one of 30 disclosed holdings for the quarter.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Signet Jewelers Ltd
