Signet Jewelers Limited Bottom Line Advances In Q4

(RTTNews) - Signet Jewelers Limited (SIGY) released a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line came in at $250 million, or $6.08 per share. This compares with $101 million, or $2.30 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 0.3% to $2.345 billion from $2.353 billion last year.

Signet Jewelers Limited earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $250 Mln. vs. $101 Mln. last year. -EPS: $6.08 vs. $2.30 last year. -Revenue: $2.345 Bln vs. $2.353 Bln last year.