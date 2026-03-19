Signet Group Aktie
WKN DE: 908519 / ISIN: US82668L8726
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19.03.2026 12:03:54
Signet Jewelers Limited Bottom Line Advances In Q4
(RTTNews) - Signet Jewelers Limited (SIGY) released a profit for its fourth quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $250 million, or $6.08 per share. This compares with $101 million, or $2.30 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.3% to $2.345 billion from $2.353 billion last year.
Signet Jewelers Limited earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $250 Mln. vs. $101 Mln. last year. -EPS: $6.08 vs. $2.30 last year. -Revenue: $2.345 Bln vs. $2.353 Bln last year.
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