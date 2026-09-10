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10.09.2026 06:31:28
Signet Jewelers: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Signet Jewelers präsentierte in der am 09.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,33 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,53 Milliarden USD – eine Minderung von 0,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,54 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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