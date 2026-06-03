Signet Jewelers vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Signet Jewelers veröffentlichte am 02.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,780 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Signet Jewelers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,55 Milliarden USD im Vergleich zu 1,54 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 1,38 USD je Aktie sowie einen Umsatz 1,55 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at