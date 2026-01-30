Signify Aktie
WKN DE: A2AJ7T / ISIN: NL0011821392
|Enttäuschender Ausblick
|
30.01.2026 11:42:00
Signify-Aktie auf Talfahrt- JPMorgan spricht von massiver Gewinnwarnung
Die Papiere sackten auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai ab und unterschritten dabei sämtliche kurz- bis längerfristigen Trendlinien. Zuletzt notierten sie 13,6 Prozent im Minus bei 18,69 Euro.
JPMorgan-Analyst Akash Gupta sprach in einer ersten Reaktion von einer massiven Gewinnwarnung der Niederländer. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis im vierten Quartal hätten enttäuscht. Auch das Profitabilitätsziel für 2026 liege klar unter der durchschnittlichen Markterwartung.
Goldman-Expertin Daniela Costa monierte neben den deutlich verfehlten Prognosen im vierten Quartal, dass Signify sein Aktienrückkaufprogramm ausgesetzt habe und einen weiteren Unternehmensumbau plane. Sie rechnet ebenso wie Gupta und UBS-Analyst Sven Weier mit deutlich sinkenden Konsensschätzungen.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Bildquelle: Signify
Aktien in diesem Artikel
|Signify (ehemals Philips Lighting)
|18,26
|-15,85%