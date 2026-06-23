Signify Aktie
WKN DE: A2AJ7T / ISIN: NL0011821392
|Kapitalmarkttag
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23.06.2026 13:25:39
Signify-Aktie sackt wegen enttäuschender Dividendenpolitik zweistellig nach unten
Die Ziele lägen zwar über dem Marktkonsens, die Dividendenpolitik komme aber nicht gut an, schrieb Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs. Die für die Zukunft avisierte Ausschüttungsquote vom regulären Überschuss liege sowohl unter ihrer Prognose als auch den Markterwartungen. Die Dividendenrendite sei zwar noch relativ üppig, die Niederländer würden aber vorsichtiger, was die Anleger gerade angesichts der durchwachsenen geschäftlichen Erfolgsbilanz kritisch sähen.
Die Aktien von Signify hatten sich tags zuvor gerade wieder auf Vorjahresjahresniveau zurück gearbeitet, nun ist die Kursbilanz für 2026 wieder sehr schwach. Zuletzt ging es in Amsterdam noch 14,44 Prozent auf 17,90 Euro nach unten.
/ag/jha/
AMSTERDAM (dpa-AFX)
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