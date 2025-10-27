|
Signify (ehemals Philips Lighting) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Signify (ehemals Philips Lighting) hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Signify (ehemals Philips Lighting) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,840 EUR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,41 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Milliarden EUR umgesetzt.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,603 EUR sowie einem Umsatz von 1,41 Milliarden EUR in Aussicht erwartet.
