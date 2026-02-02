02.02.2026 06:31:29

Signify (ehemals Philips Lighting) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Signify (ehemals Philips Lighting) hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,920 EUR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,49 Milliarden EUR, gegenüber 1,66 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,85 Prozent präsentiert.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,06 EUR beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,60 EUR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Signify (ehemals Philips Lighting) 5,77 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 6,14 Milliarden EUR umgesetzt worden.

