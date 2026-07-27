Signify (ehemals Philips Lighting) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Signify (ehemals Philips Lighting) hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,440 EUR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 1,33 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 6,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Signify (ehemals Philips Lighting) 1,42 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,260 EUR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,33 Milliarden EUR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at