Signify informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Signify hat sich am 24.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Signify 0,460 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Signify im vergangenen Quartal 1,64 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Signify 1,69 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at