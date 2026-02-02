02.02.2026 06:31:29

Signify legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Signify hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,74 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,16 USD. Im letzten Jahr hatte Signify einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Signify im vergangenen Geschäftsjahr 6,51 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Signify 6,64 Milliarden USD umsetzen können.

