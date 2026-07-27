Signify legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Signify stellte am 24.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 USD, nach 0,250 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Signify 1,55 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,61 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at