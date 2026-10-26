Signify präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Signify hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,42 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Signify noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 USD in den Büchern gestanden.

Signify hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at