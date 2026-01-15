Signpost: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Signpost hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.11.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1,95 JPY. Im letzten Jahr hatte Signpost einen Gewinn von 6,55 JPY je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,81 Prozent auf 797,1 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 775,3 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

