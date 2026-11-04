Signpost India zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Signpost India hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,96 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,35 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,34 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at