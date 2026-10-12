Signpost legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Signpost hat am 09.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 6,13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Signpost -0,170 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 984,6 Millionen JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 751,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at