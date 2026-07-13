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13.07.2026 06:31:29
Signpost veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Signpost hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 1,13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Signpost -1,920 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Signpost im vergangenen Quartal 908,1 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Signpost 702,7 Millionen JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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