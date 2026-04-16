Signpost zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Signpost hat am 13.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,10 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Signpost in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 888,1 Millionen JPY im Vergleich zu 762,6 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 5,96 JPY beziffert, während im Vorjahr 20,11 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 3,14 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,02 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at