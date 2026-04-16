16.04.2026 06:31:29

Signpost zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Signpost hat am 13.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,10 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Signpost in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 888,1 Millionen JPY im Vergleich zu 762,6 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 5,96 JPY beziffert, während im Vorjahr 20,11 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Jahresumsatz wurde auf 3,14 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,02 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 15
12.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 15: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.04.26 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Asiens Börsen im Minus
Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen