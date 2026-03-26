Siguldas CMAS JSC hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Siguldas CMAS JSC hat sich am 23.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Siguldas CMAS JSC vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siguldas CMAS JSC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,70 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,070 EUR beziffert. Im Vorjahr hatte Siguldas CMAS JSC 0,190 EUR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,94 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,66 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at