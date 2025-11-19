|
19.11.2025 11:36:17
SIIC Environment Names New CTO And Chief Digital Officer
(RTTNews) - SIIC Environment Holdings Ltd. (BHK.SI) on Wednesday announced that Qin Feng has been redesignated from deputy general manager to Chief Technology Officer, effective November 19.
The company also appointed Liu Haojiang as Chief Digital Officer, effective on November 19.
Qin joined the Group in May 2020 and previously worked a chief engineer of Shanghai Environment Group Co., Ltd.
Liu is currently a deputy general manager of the Group's subsidiary, Longjiang Environmental Protection Group Co., Ltd.
SIIC Environment closed trading 1.67% lesser at SGD 0.1770 on the Exchange of Singapore.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.