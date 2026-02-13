|
Siili Solutions: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Siili Solutions hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,24 EUR. Im letzten Jahr hatte Siili Solutions einen Gewinn von 0,180 EUR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,79 Prozent auf 26,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siili Solutions 28,6 Millionen EUR umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,120 EUR. Im Vorjahr waren 0,430 EUR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 108,08 Millionen EUR – eine Minderung um 3,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 111,90 Millionen EUR eingefahren.
